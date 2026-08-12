Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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12.08.2026 19:07:51
The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up
Carvana has long been a target of short sellers but bets against the company have fallen sharplyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Amazon
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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