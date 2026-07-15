15.07.2026 11:00:59

The American E.V. Has Been Crushed. Will It Take the U.S. Auto Industry With It?

The largest U.S. automakers have backed away from electric vehicles, even as global sales are booming. The decision may make them obsolete.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
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