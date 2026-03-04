NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
04.03.2026 21:01:42
The Analyst Verdict: NOV In The Eyes Of 11 Experts
This article The Analyst Verdict: NOV In The Eyes Of 11 Experts originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
03.02.26
|Ausblick: NOV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: NOV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|16,94
|1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.