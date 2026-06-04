Tasty PLCShs Aktie
WKN DE: A0J34G / ISIN: GB00B17MN067
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05.06.2026 01:10:26
The ancient trick making food waste useful and tasty
Instead of throwing away byproducts of food processing, fermentation is making them valuable.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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