Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.09.2026 12:00:00
The Anthropic IPO Could Be Bigger Than SpaceX. Here's What That Means for Vistra, Bloom Energy, and Oklo.
While it hasn't been an entirely smooth ride, the artificial intelligence (AI) boom may reach a major milestone this fall with the initial public offering (IPO) of Anthropic. The fast-growing AI lab plans to raise about $100 billion from investors, giving it a $2 trillion valuation as it spends to remain at the forefront of the world's most advanced AI systems.
Investors have rewarded this company with a premium valuation, but the $100 billion capital raise should help cash flow across the entire AI supply chain, including for power-generation stocks. Here's how the Anthropic IPO could affect power providers like Vistra (NYSE: VST), Bloom Energy (NYSE: BE), and Oklo (NYSE: OKLO) in the coming years.
Vistra is a power provider sitting on opportunistic assets in 2026, which is why the stock is up 700% during the past five years. The company is a non-utility power provider, meaning it sells electric power generation directly to wholesalers, such as data center operators.
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|Tesla, IBM & Co: Warum die Börsengänge von OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien gefährlich werden könnten (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
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|Tesla-Aktie im Fokus: Roadster soll nun bald kommen (finanzen.at)
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14.09.26
|Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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|Tesla- vs. Alphabet-Aktie: Wer dominiert die Robotaxis? (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|237,50
|-2,46%
|Oklo
|38,00
|-4,16%
|Tesla
|317,40
|-0,72%
|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|8 805,00
|1,91%
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