Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.09.2026 12:00:00

The Anthropic IPO Could Be Bigger Than SpaceX. Here's What That Means for Vistra, Bloom Energy, and Oklo.

While it hasn't been an entirely smooth ride, the artificial intelligence (AI) boom may reach a major milestone this fall with the initial public offering (IPO) of Anthropic. The fast-growing AI lab plans to raise about $100 billion from investors, giving it a $2 trillion valuation as it spends to remain at the forefront of the world's most advanced AI systems.

Investors have rewarded this company with a premium valuation, but the $100 billion capital raise should help cash flow across the entire AI supply chain, including for power-generation stocks. Here's how the Anthropic IPO could affect power providers like Vistra (NYSE: VST), Bloom Energy (NYSE: BE), and Oklo (NYSE: OKLO) in the coming years.

Vistra is a power provider sitting on opportunistic assets in 2026, which is why the stock is up 700% during the past five years. The company is a non-utility power provider, meaning it sells electric power generation directly to wholesalers, such as data center operators.

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Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 237,50 -2,46% Bloom Energy
Oklo 38,00 -4,16% Oklo
Tesla 317,40 -0,72% Tesla
Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs 8 805,00 1,91% Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs

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