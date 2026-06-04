Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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04.06.2026 12:22:00
The Anthropic IPO Is Coming: History Says the Stock Will Do This After It Starts Trading
Just last week, Anthropic announced that it had raised $65 billion in a Series H funding round that valued the company at $965 billion -- making it the world's most valuable start-up. Now, the company's recent confidential S-1 filing is perhaps the clearest signal yet that participants in the artificial intelligence (AI) gold rush are marching toward the public markets.SpaceX's initial public offering will take place later this month, and AI chipmaker Cerebras (NASDAQ: CBRS) listed a couple of weeks ago. With all of this action underway, smart investors need to weigh the extraordinary promises being made against the sobering lessons from how the hottest IPOs have performed in recent years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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