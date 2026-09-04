Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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04.09.2026 02:10:01
The Anthropic IPO May Be Right Around the Corner. Here’s What Investors Need to Know.
This year has been a major one for initial public offerings, even producing the biggest IPO on record: the Space Exploration Technologies operation. Including the exercise of an overallotment option, SpaceX raised more than $85 billion and entered the market with a trillion-dollar valuation.Now, all eyes are focused on the next IPO, one that could be even larger than that of SpaceX. I'm talking about the upcoming Anthropic market debut. The artificial intelligence (AI) lab, maker of the famous AI assistant Claude, confidentially filed a draft registration statement with regulators in June. And news reports suggest an IPO may be right around the corner. Here's what investors need to know.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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