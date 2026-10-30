Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.10.2026 12:06:01
The Anthropic IPO Will Be an Epic Failure, Based on What History Tells Us
Less than five months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, rewrote Wall Street's record books with its $1.77 trillion initial public offering (IPO). Within the next couple of weeks, the developer of the Claude large language model, Anthropic, may leapfrog SpaceX.
Anthropic's newly filed public prospectus on Oct. 26 starts the clock on what should be a pre-Thanksgiving IPO worth up to $2 trillion. While retail investor hype for this debut should be thick enough to cut with a knife, history tells us that the Anthropic IPO will be an epic failure.
Image source: Getty Images.
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