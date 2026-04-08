Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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08.04.2026 17:15:14
The April 1 RMD Deadline Is Here -- What First-Year Retirees Need to Know
If you aren't close to retiring yet, maxing out your contributions to IRAs, 401(k)s, and other retirement accounts can be a great way to reduce your taxable income. But if those are traditional accounts -- not Roth accounts that are funded with after-tax cash -- then you'll need to start withdrawing required minimum distributions (RMDs) at age 73.RMDs are calculated by dividing the balance of your retirement account by your IRS life expectancy number (which is roughly 100 minus your current age). If you forget to take your RMD, the IRS will impose a 25% penalty on your expected withdrawal each year.However, a special April 1 RMD deadline for first-year retirees can allow you to delay your first RMD. Let's see why that rule matters for retirees who want to spread out their taxes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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