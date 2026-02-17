The Arab International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Arab International stellte am 15.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,18 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Arab International 0,090 JOD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat The Arab International mit einem Umsatz von insgesamt 16,6 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 21,81 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,250 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 JOD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,24 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 37,71 Millionen JOD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at