The Arab Pesticides Veterinary Drugs Manufacturing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Arab Pesticides Veterinary Drugs Manufacturing hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,12 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,5 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 9,1 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at