The Arab Pesticides Veterinary Drugs Manufacturing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Arab Pesticides Veterinary Drugs Manufacturing hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Arab Pesticides Veterinary Drugs Manufacturing 0,080 JOD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 10,3 Millionen JOD gegenüber 9,3 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at