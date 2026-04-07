Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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07.04.2026 20:05:00
The Artificial Intelligence (AI) Correction Is Separating the Winners From the Losers. Here's How to Tell the Difference.
The rapid expansion of the artificial intelligence (AI) market propelled many tech stocks to record highs over the past few years. But this year, many of those high-flying AI stocks pulled back as inflation, geopolitical conflicts, and other macro headwinds drove investors back toward more conservative investments. However, that pullback is also creating some compelling buying opportunities for long-term investors who can tune out the near-term noise.If you're interested in shopping for AI stocks in this turbulent market, you should be aware that the correction is separating the winners from the losers in this growing sector. The winners are the companies that still sell the best "picks and shovels" for the AI gold rush, while the losers are mainly smaller software companies that can't keep up with the larger AI players.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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