The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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17.04.2026 20:06:00
The Artificial Intelligence (AI) Sell-Off Has Gone Too Far. These Are the Stocks I'd Buy Before the Market Figures It Out.
The recent sell-off in tech stocks has taken even the strongest companies down with it. Big tech continues to see robust demand for artificial intelligence (AI). This is driving growth not just for software, semiconductors, and cloud computing -- it's also driving tremendous investment in land, power, and construction to build data centers.I believe the market is missing the long-term value in the following stocks, making them attractive buys on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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