The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.04.2026 09:50:00
The Artificial Intelligence (AI) Stock I'd Buy With $1,000 Before the Market Bounces Back
Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), Google's parent company, was arguably the market's hottest artificial intelligence (AI) stock up until the Nasdaq Composite Index's correction last month. The sell-off knocked the tech giant off a monster rally, where it surged by more than 100% over the past year.Shares currently sit about 13% off their high. If you have $1,000 or some other amount to invest, here's why you may want to scoop up Alphabet stock before the tech-heavy market index rebounds.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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