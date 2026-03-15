Mint Aktie

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WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090

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15.03.2026 14:15:00

The Artificial Intelligence (AI) Stock Most Likely to Mint New Millionaires

Wall Street has separated virtually every business into a winner or loser when it comes to artificial intelligence (AI) disruption. Remitly Global (NASDAQ: RELY) has been deemed a loser in AI and in the emergent era of stablecoin disruption. Shares of the stock have fallen 69% from all-time highs despite the company growing its revenue by more than 500% cumulatively in the last five years.What if I told you Remitly could actually be an AI winner? Here's why this beaten-down stock is set up to succeed in the coming years and mint some millionaires as long-term shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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