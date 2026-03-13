Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.03.2026 18:30:00
The Artificial Intelligence (AI) Stock That Wall Street Says Could Rally 58% From Here
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) has been one of the hottest artificial intelligence (AI) stocks on the market over the past year, rising an incredible 333% during this period, driven by phenomenal growth fueled by booming demand for dedicated AI data center capacity.Nebius is a neocloud infrastructure provider that operates dedicated AI data centers powered by Nvidia's graphics processing units (GPUs). Customers can rent cloud capacity to build and run AI applications, access popular AI models, build and tune proprietary models, and perform other tasks, such as generating images and creating AI agents.The full-stack nature of Nebius' cloud infrastructure platform makes it ideal for hyperscalers and AI companies to run AI workloads in the cloud. The good news for investors is that this AI stock is poised for further upside, even after surging impressively over the past year. Let's see why that's the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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