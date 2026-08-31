Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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31.08.2026 22:00:00
The Average 401(k) Balance Is $155,800. Here's What That Doesn't Tell You.
The average 401(k) balance is slowly but surely creeping up, reaching $155,800 as of the second quarter of 2026, according to a recent report from Fidelity. This suggests that Americans are working harder to save for their future and making real progress.But that doesn't mean that if you're doing better than the average, that you're on track for a comfortable retirement, or that if you're behind, you're doomed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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