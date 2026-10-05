Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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05.10.2026 13:45:00
The Average Car Payment Is $765 a Month. How Much Enbridge Stock Do You Actually Need to Pay Your Car Payment Every Month?
New cars have been uncomfortably expensive for a while now. Thanks to now-higher interest rates, however, payments on new automobiles have reached wildly high levels. Credit bureau Experian reports that the average payment on a new car stands at a shocking $765 per month.
For most households, buying a vehicle now means some pretty creative money management.
Here's an idea: Although it's certainly not what most people intended for their investment portfolios, why not use higher-yielding dividend stocks to help cover at least some of the cost of financing a new car?
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