COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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16.10.2026 10:18:00

The Average Electric Utility Bill Is $147 a Month. Here's How Much You'd Need in Utility Stocks to Cover It.

Like groceries, gasoline, housing, and pretty much everything else, the cost of power has soared since 2021. The average U.S. household's utility bill now stands at $147 per month, according to Electricrates.org, and that's just for electricity. Adding other utilities like water and gas raises this average up to $470 per month. People are being forced to get creative just to keep their lights turned on.

What if, however, you were able to use the very same companies benefiting from these rising electricity rates to help cover your monthly power costs? Well, given that most utility companies' stocks are particularly good dividend payers, it's not an outrageous idea. Here's a closer idea of what sort of stake it would take.

Image source: Getty Images.

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