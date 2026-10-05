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05.10.2026 14:45:00
The Average S&P 500 Bear Market Has Lasted 340 Days. Here's Why History Says That's Good News for Investors.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has been riding a bull market for about four years now, and there's little indicating that it will end soon.
Still, some investors are worried about a potential artificial intelligence stock bubble, and nearly half of S&P 500 stocks are already in bear market territory.
When a full-blown bear market comes along, it lasts an average of 340 days, according to Yardeni Research.
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