CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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05.10.2026 11:26:00
The average U.S. stock is quietly getting crushed. Morgan Stanley says these ones are worth buying now.
Investors have fallen out of love with a large chunk of stocks, such as industrials, and Morgan Stanley sees an opportunity to pick up some names on the cheap.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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