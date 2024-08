The AZEK Company A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The AZEK Company A hat am 07.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 434,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at