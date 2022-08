The AZEK Company A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The AZEK Company A hat am 04.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,290 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The AZEK Company A 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The AZEK Company A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 327,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at