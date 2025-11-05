The Babcock Wilcox informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Babcock Wilcox präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 866,4 Millionen USD – ein Plus von 28,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Babcock Wilcox 672,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at