The Babcock Wilcox: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Babcock Wilcox hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat The Babcock Wilcox mit einem Umsatz von insgesamt 901,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at