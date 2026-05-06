The Babcock Wilcox stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Babcock Wilcox gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Babcock Wilcox 0,820 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 861,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 682,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at