The Babcock Wilcox stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Babcock Wilcox hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent auf 885,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 746,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,58 USD gegenüber 3,07 USD je Aktie im Vorjahr.

The Babcock Wilcox hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at