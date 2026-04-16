The Bank Of New York Mellon Corp. Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - The Bank of New York Mellon Corp. (BK) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.56 billion, or $2.24 per share. This compares with $1.14 billion, or $1.58 per share, last year.

Excluding items, The Bank of New York Mellon Corp. reported adjusted earnings of $1.57 billion or $2.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.7% to $5.40 billion from $4.79 billion last year.

The Bank of New York Mellon Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.56 Bln. vs. $1.14 Bln. last year. -EPS: $2.24 vs. $1.58 last year. -Revenue: $5.40 Bln vs. $4.79 Bln last year.