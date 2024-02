The Bank of Toyama,Ltd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Bank of Toyama,Ltd hat am 07.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 185,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Bank of Toyama,Ltd 33,99 JPY je Aktie eingenommen.

The Bank of Toyama,Ltd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at