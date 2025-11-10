The Bank of Toyama,Ltd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Bank of Toyama,Ltd hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,35 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat The Bank of Toyama,Ltd 2,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at