The Bank of Toyama,Ltd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Bank of Toyama,Ltd hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

The Bank of Toyama,Ltd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,74 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,40 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at