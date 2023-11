The Bank of Toyama,Ltd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Bank of Toyama,Ltd hat am 09.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

The Bank of Toyama,Ltd vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 110,820 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 101,60 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Bank of Toyama,Ltd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at