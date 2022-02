The Bank of Toyama,Ltd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Bank of Toyama,Ltd hat am 04.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 82,22 JPY, nach 26,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 2,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at