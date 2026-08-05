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05.08.2026 06:31:29
The Bank of Toyama,Ltd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Bank of Toyama,Ltd gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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