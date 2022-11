The Bank of Toyama,Ltd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Bank of Toyama,Ltd hat am 10.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 101,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 40,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 1,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at