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09.11.2026 06:31:29
The Bank of Toyama,Ltd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Bank of Toyama,Ltd hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 84,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Bank of Toyama,Ltd 43,18 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,88 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,42 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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