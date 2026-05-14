14.05.2026 06:31:29

The Bank of Toyama,Ltd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Bank of Toyama,Ltd hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,57 Milliarden JPY – ein Plus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Bank of Toyama,Ltd 2,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 196,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 177,35 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,67 Milliarden JPY – ein Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Bank of Toyama,Ltd 9,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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