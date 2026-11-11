THE BASIC HOUSE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

THE BASIC HOUSE präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 45,65 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -138,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,92 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 35,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at