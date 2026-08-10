THE BASIC HOUSE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

THE BASIC HOUSE veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 119,17 KRW, nach 177,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,31 Milliarden KRW – ein Plus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THE BASIC HOUSE 47,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at