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11.05.2026 06:31:29
THE BASIC HOUSE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
THE BASIC HOUSE hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 121,64 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -133,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 47,29 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte THE BASIC HOUSE 40,45 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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