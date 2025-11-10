THE BASIC HOUSE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

THE BASIC HOUSE hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 135,83 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -132,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35,51 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at