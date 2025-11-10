|
10.11.2025 06:31:29
THE BASIC HOUSE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
THE BASIC HOUSE hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 135,83 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -132,000 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35,51 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.