|
16.02.2026 06:31:31
THE BASIC HOUSE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
THE BASIC HOUSE hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 592,04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 66,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 58,61 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,12 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 500,00 KRW. Im Vorjahr waren -35,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 182,42 Milliarden KRW – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem THE BASIC HOUSE 178,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.