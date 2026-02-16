THE BASIC HOUSE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

THE BASIC HOUSE hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 592,04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 66,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 58,61 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,12 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 500,00 KRW. Im Vorjahr waren -35,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 182,42 Milliarden KRW – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem THE BASIC HOUSE 178,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

