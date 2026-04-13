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13.04.2026 11:03:06
The Battle Over Refreshers Heats Up as McDonald’s Enters the Mix
The fast-food giant will add fruit-flavored drinks to its menus next month as chains like Dunkin’ and Starbucks sell more cold drinks than hot ones.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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