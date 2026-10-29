Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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29.10.2026 15:15:00
The Battle That May Matter Most for Netflix Stock Isn't Against Disney
Netflix (NASDAQ: NFLX) is the dominant streaming video and movie service in its sector, with over 325 million paid memberships as of the end of 2025.It's maintained its position over the years, despite a crowded space with competition from the likes of Walt Disney, which runs Disney+, Hulu, and ESPN+.
Competition in 2026 and beyond, however, is starting to look different, especially as concerns increase around Netflix's ability to keep subscribers engaged. With a new challenger emerging, how it handles the situation will determine the bear and the bull case for the video streaming giant in the years ahead.
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