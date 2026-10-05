Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
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05.10.2026 15:59:27
The Bayeux Tapestry in London: What's behind the hype?
The exhibition of the Bayeux Tapestry at the British Museum is eagerly anticipated across the UK, as the medieval masterpiece is considered by many to be a symbol of the country's identity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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