12.11.2025 06:31:28
The Beachbody Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Beachbody Company lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,750 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,39 Prozent auf 59,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Beachbody Company 102,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
