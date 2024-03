The Beachbody Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Beachbody Company stellte am 12.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,310 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,68 Prozent zurück. Hier wurden 119,0 Millionen USD gegenüber 148,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 17,247 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 520,92 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at