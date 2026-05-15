The Beachbody Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Beachbody Company hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte The Beachbody Company einen Gewinn von -0,840 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,99 Prozent auf 54,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Beachbody Company 72,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at