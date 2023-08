The Beachbody Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Beachbody Company lud am 09.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,080 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Beachbody Company -0,140 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,70 Prozent auf 134,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 179,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at